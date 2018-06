Otec vojvodkyne Meghan v telke: Hovoril aj o intímnych veciach!

Členovia britskej monarchie sú pre verejnosť zaujímaví, avšak súkromie si strážia. Len výnimočne poskytnú rozhovory, v ktorých hovoria o pocitoch, či iných intímnych záležitostiach. Otec vojvodkyne Meghan do urodzenej famílie nepatrí. Zrejme aj preto nemal problém predstúpiť pred kamery a rozprávať o súkromí svojej dcéry Meghan.

Bývalý televízny osvetľovač totiž bez okolkov hovoril o tom, že Harry a Meghan budú chcieť v blízkej dobe potomka a neváhal prezradiť aj to, ako ho princ požiadal o dcérinu ruku. „Stalo sa to po telefóne. Povedal som mu, že je gentleman a musel mi sľúbiť, že na ňu nikdy nezodvihne ruku. Moja dcéra sa nenarodila do monarchie, ale dal som mu svoje požehnanie,” poznamenal Markle v relácii Good Morning Britain.

Na pretrase boli aj škandalózne paparazzi fotky, za ktoré sa Thomas podľa vlastných slov mladomanželom ospravedlnil. Reč prišla ja na jeho neúčasť na svadbe. „Keď som im to oznámil, boli obaja veľmi sklamaní. Povedali mi, nech sa zotavím a nech si dávam na seba pozor,” dodal otec vojvodkyne.

Meghan napokon k oltáru odviedol jej svokor - princ Charles. „Žiarlil som. Prial som si, aby som to bol ja, kto ju vedie. Ale ďakujem mu za to, že ma zastúpil,” poznamenal Markle, ktorý svadbu svojej dcéry sledoval v televízii. „Bol som dojatý a plakal som. Veľmi som si prial, aby tá ruka, ktorej sa nevesta držala, bola moja,” uzavrel túto tému.

Viacerí si kladú otázky, prečo sa Thomas Markle znovu medializuje. Kým niektorí to vnímajú ako snahu o napravenie mienky, ktorú o ňom verejnosť má, iní to berú opäť len ako príležitosť, ako na svojej dcére zarobiť.