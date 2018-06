Filmová celebrita sa dočkala: Takto si Hollywood uctil hviezdu Jurského parku

"To je moje obľúbené číslo! Nemôžem tomu uveriť," zavtipkoval počas odhaľovania Goldblum. Goldblum počas podujatia poďakoval všetkým ľuďom, s ktorými pracoval vrátane filmárov Roberta Altmana, Davida Cronenberga, Stevena Spielberga a Wesa Andersona, svojej žene za to, že mu na raňajky pripravila palacinky, a poďakoval sa aj svojim synom, ktorí ho napĺňajú "úžasom, rešpektom a hlbokým obdivom". Vo svojej reči ocenil aj ďalších tohtoročných recipientov, medzi ktorými sú Jack Black, Kirsten Dunst, Jennifer Lawrence a myška Minnie. "Podarilo sa nám to, Minnie. Konečne to máš," povedal herec.

Jeffrey Lynn Goldblum je známy zo snímok ako Do noci (1985), Mucha (1986), Ľahké pozemšťanky (1988), Mister Frost (1990), Tajná misia (1992), Jurský park (1993), Deň nezávislosti (1996), Veľký švindeľ (1996), Stratený svet: Jurský park (1997), Dvojník (2000), Život pod vodou (2004), Zámena (2010), Grandhotel Budapešť (2014), Charlie Mortdecai (2015) či Deň nezávislosti: Nový útok (2016). V roku 1996 ho nominovali na Oscara za krátkometrážny film Little Surprises, ktorý režíroval.