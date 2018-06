Energická Vondráčková o svojej kondičke: Prezradila, ako najradšej spaľuje kalórie

BRATISLAVA - Česká speváčka Lucie Vondráčková je so svojou fyzickou kondičkou primerane spokojná.

"Zdá sa, že kondičku nemám zlú. Keď robíte, čo vás baví, tak ten pohyb ani nevnímate. To často zažívam pri tanci. Ešte keď tancujete v tomto teple, tak je to skoro ako hot joga. A keď ste navyše fakt namotivovaná, tak sa ten výdaj energie pri tanci rovná aj naozaj náročným športom," povedala v rozhovore speváčka, ktorá len pred pár dňami nakrúcala na Karlínskom námestí v Prahe s tanečníkmi zo skupiny Artefact choreografiu k svojej novej letnej pesničke Zásah.

Človek si podľa nej musí nájsť šport, ktorý mu vyhovuje. "Ani si neviem predstaviť robiť šport, ktorý nemám rada. Niektorí chodia behať, aj napriek tomu, že beh neznášajú, to nechápem, ako môžu vydržať. Ja, kebyže robím judo, ku ktorému nemám vôbec vzťah, zdá by sa mi ten hodinový tréning ako štyri hodiny. Pri tanci mi čas, naopak, uteká veľmi rýchlo a je to úžasné," priblížila 38-ročná rodáčka z Prahy.

"No človek musí byť s pribúdajúcim vekom aj opatrnejší, treba brať na telo ohľad. Už som na to raz doplatila, keď som v Paríži počas jedného nakrúcania chodievala každé ráno behať a úplne som si zničila kolená, skoro som musela ísť aj na operáciu menisku. A to všetko len preto, že som robila šport, ktorý mi nie je vlastný," uviedla speváčka.