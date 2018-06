Známy herec pod vplyvom ohmatával kolegyňu: Šokujúce slová manželky!

Luděk Sobota ohmatával Dagmar Patrasovú., Zdroj: Profimedia

PRAHA - Alkohol a ruky - šmátralky! To je kombinácia, na ktorú by si mal dávať pozor herec Luděk Sobota(75). Na tohtotýždňovej oslave kolegu Jiřího Krampola (80) si totiž doprial viac než pár pohárikov a hoci mal so sebou aj manželku, dosť intímne sa dotýkal Dagmar Patrasovej (62).