Aj tieto hviezdy dnes slávia Deň otcov: Najkrajšie FOTO plné lásky!

„Ak naozaj chcete pochopiť ten najsilnejší a prvopočiatočný moment, ktorý život ponúka, buďte pri narodení vášho dieťaťa." ​(Dwayne Johnson bol prítomný pri pôrode svojej najmladšej dcérky)

Dwayne The Rock Johnson sa v apríli stal trojnásobným otcom. Na fotografii je s najmladšou dcérkou Tianou. Okrem nej má ešte Jasmine a tínedžerku Simone - z prvého manželstva. Zdroj: Facebook

Dwayne Johnson s dcérkou Jasmine. Zdroj: Instagram

Simone Johnson podobu s otcom nezaprie. Zdroj: SITA

„Človek sa zrazu viac zaujíma o to, ako svet vyzerá a aký bude. Chcete, aby bol bezpečný, aby tu bol mier, aby ľudia mali príležitosti.” (John Legend o tom, ako ho zmenilo otcovstvo)

Spevák John Legend s dcérkou Lunou. Zdroj: Instagram

John Legend so synčekom Milesom. Zdroj: Instagram

Herec Vin Diesel je trojnásobným otcom. Na fotke s najmladšou dcérkou Pauline. Zdroj: Facebook

Aj futbalista David Beckham je milujúcim otcom. S manželkou Victoriou má troch synov a dcérku. Zdroj: Instagram

David Beckham so svojou princezničkou. Zdroj: Instagram

Všetko o Majstrovstvách sveta vo futbale 2018 nájdete na stránke sportky.sk!

Aj hviezdny Cristiano Ronaldo je rodinne založený typ a úlohu otca si užíva. Zdroj: Instagram

„Byť otcom je veľká výzva, pretože deti sú priam posadnuté svojou mamou. Keď sme spolu, počínam si dobre, až kým nepríde ona. Hneď ma vymenia. Ale nedá sa s tým nič robiť. Moja rada však je - ak je vaša žena dobrou matkou, vážte si to a užívajte si to. Je to veľká vec.” (Alec Baldwin o tom, ako zvláda úlohu otca)

Herec Alec Baldwin má s Kim Basinger dcéru Ireland. Aktuálna manželka Hilaria mu porodila ďalšie štyri ratolesti. Zdroj: Instagram

Spevák Justin Timberlake so synčekom Silasom. Zdroj: Instagram

„Neviem všetko, ale v tom je to čaro. Zrazu je to množstvo inštinktov a je to celé krásna skúsenosť.” (Adam Levine o úlohe otca)

Spevák Adam Levine je dvojnásobným tatkom. Zdroj: Instagram

„Vaše deti riadia váš život. Od chvíle, ako sa narodila, ma chytila za prst a už sa ho nepustila.” (Ryan Reynolds o svojej milovanej dcérke)

Ryan Reynolds s dcérkou Inez. Herec má so svojou láskou Blake Lively aj synčeka. Zdroj: SITA

„Nie je nič dôležitejšie a desivejšie, ako starostlivosť o milované dieťa.” (Chaning Tatum v mene všetkých rodičov :)

Herec Chaning Tatum s dcérkou Everly. Zdroj: Facebook