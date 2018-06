Štyri kamarátky sa stali súčasťou života mnohých žien, ktoré mnohému naučili a inšpirovali, Zdroj: Profimedia

NEW YORK - Seriál Sex v meste oslávil v priebehu minulého týždňa dvadsať rokov od svojho vzniku. Verili by ste tomu? Jeho ikonické predstaviteľky ovplyvnili viac generácií žien, ako by sa mohlo zdať.