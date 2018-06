Rozhodená Gwen Stefani: Úplne panikári

"V súčasnosti som v panike. Mám pocit, ako keby sa to ani nemalo stať, no ono sa to naozaj stane. Bude to jedna z tých vecí, ktoré budem neskôr považovať za veľkú kapitolu môjho života. Som nadšená. Je to pre mňa veľká česť. Mám pocit, že takúto šou by som doteraz nedokázala urobiť. Koncerty budú nostalgické, vezmem ľudí na dlhú cestu, ktorú som s hudbou prežila," uviedla speváčka pre reláciu Entertainment Tonight.

Gwen Renée Stefani pôsobí od roku 1986 v skupine No Doubt. S formáciou vydala nahrávky No Doubt (1992), The Beacon Street Collection (1995), Tragic Kingdom (1995), Return Of Saturn (2000), Rock Steady (2001) a Push And Shove (2012). Na konte má aj sólové albumy Love. Angel. Music. Baby. (2004), The Sweet Escape (2006), This Is What The Truth Feels Like (2016) a You Make It Feel Like Christmas (2017). Ako herečka sa predstavila v komédii Zoolander (2001) či životopisnej dráme Letec (2004).