LOS ANGELES - Meno blondínky Anne-Marie vám možno veľa nepovie, no jej skladby pravdepodobne už po prvých tónoch poznať budete. V rádiách už niekoľko mesiacoch rotuje jej hit Friends a do pozornosti sa dostáva aj jej aktuálny singel 2002. Obe piesne pochádzajú z chytľavej nahrávky Speak Your Mind, ktorá sa do predaja dostala koncom apríla.