Obrovská tragédia: Slávna návrhárka (†56) spáchala samovraždu... Nechala po sebe malú dcéru

Kate Spade bola v módnom biznise uznávaným menom. Američanka navrhovala dámske kabelky a topánky v cenách dostupných širokej verejnosti. Fashion svet však v utorok schytal obrovskú ranu. Ako informovala newyorská polícia, tmavovlásku našla upratovačka v jej byte na Park Avenue mŕtvu.

Podľa dostupných informácií návrhárka spáchala samovraždu - obesila sa. Zostal po nej manžel Andy a 13-ročná dcéra Frances, ktorej Kate ešte pred smrťou napísala list na rozlúčku. V tom jej vraj odkázala: „Vždy som ťa milovala. Nie je to tvoja chyba. Opýtaj sa otca.“

Telo Kate Spade odvážali z jej newyorského bytu na pitvu.

Čo sa presne stalo, bude musieť upresniť súdny lekár a polícia. Jej staršia sestra Rety Saffo si však myslí, že za tým mohla byť bipolárna porucha, depresia a ďalšie psychické problémy. „Nedostalo sa jej patričnej liečby pre to, čo – ako verím – bola bipolárna porucha,“ povedala Saffo The Kansas City Staru.

So psychickými problémami mala návrhárka bojovať dlhé roky, no aj napriek naliehaniu rodiny pomoc nevyhľadala. Vraj aby neuškodila dobrému menu svojej značky. „Už sme jej balili kufre, ale nakoniec bol imidž značky dôležitejší. Bála sa, čo by ľudia povedali, keby na to prišli,“ dodala.

Spade sa vraj ťažko vyrovnávala s popularitou, ktorú jej vďaka práci získala. „Moja sestrička Katy bola krehká osoba. Čistá vo všetkých smeroch,“ povedala sestra Daily Mailu. „Jednou z posledných vecí, čo mi povedala, bolo: ‚Reta, ja viem, že neznášaš cintoríny a nemusíš na ne chodiť, ale mohla by si prísť aspoň na ten môj, prosím!‛ Asi mala plán, ale ona trvala na tom, že nie,“ dodala Saffo.

O smrti Kate Spade informovali aj na e-shope jej módnej značky: „Kate Spade, vizionárka a zakladateľka našej značky, zomrela. Naše myšlienky sú v tomto neuveriteľne srdcervúcom období s jej rodinou. Vážime si všetku krásu, ktorú priniesla na tento svet.“