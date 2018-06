Kim Kardashian neprestáva šokovať: Holé prsia a... Preboha, navliekla sa do igelitu?!

Kim Kardashian je obdivovaná nielen pre svoje ženské krivky, ale v neposlednom rade pre štýl obliekania. Vo svetovom šoubiznise je bez pochýb považovaná za jednu z najväčších trendsetteriek. V týchto dňoch sa však na sociálnej sieti Instagram pochválila outfitom, ktorý by od nej zrejme okopírovala len máloktorá žena.

Najznámejšia reality šou hviezdička sa totiž navliekla do šiat, ktoré pôsobili, akoby boli vyrobené z priehľadného igelitu. Pod nimi mala už iba svetlé nohavičky... Nič viac! Zvyšok toho, čo nebolo určené pohľadu verejnosti, už iba zahalila kabátom. No ale keď sa pozrieme na túto tmavovláskinu kreáciu, to mohla ísť do spoločnosti naozaj už aj bez šiat. Čo poviete?

Príspevok, ktorý zdieľa Kim Kardashian West (@kimkardashian), 2 Jún 2018 o 1:33 PDT