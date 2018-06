LONDÝN - To, akú máme postavu, riešime zrejme počas celého roka, avšak s príchodom teplých dní o čosi viac. Predsa len, počasie nás núti nosiť oblečenie, ktoré viac odhaľuje, ako zahaľuje. Nespokojnosť so svojou postavou je častokrát spúšťačom zlej nálady, depresii alebo aj motivácie niečo so sebou urobiť. To si zrejme povedala aj Jelly Devote.