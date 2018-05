Kto by to bol povedal, že slávne dvojičky Ashley a Mary-Kate Olsen v dospelosti tak trocha zatieni ich vlastná, mladšia sestra, Elizabeth Olsen?

LOS ANGELES - Kto by to bol povedal, že slávne dvojičky Ashley a Mary-Kate Olsen v dospelosti tak trocha zatieni ich vlastná, mladšia sestra? Nie je to však len v súvislosti s jej pracovnými úspechmi v herectve, ale aj čo sa týka jej módneho vkusu. Elizabeth Olsen sa rokmi vyprofilovala až do tejto podoby.