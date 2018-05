Slávna herečka (52) retuš nepotrebuje: FOTO v plavkách ako dôkaz!

Kampaň a kolekcia Swimsuits For All sa zameriava na ženy rôznych vekových a hmotnostných kategórií. Hlavnou myšlienkou je to, aby sa cítli dobre v plavkách. Neodmysliteľnou súčasťou tohto projektu je plus size modelka Ashley Graham.

Najnovšie sa k nej pridala aj herečka Brooke Shields, ktorú preslávil film Modrá lagúna. Kráska však bola aktívna nielen pred kamerami, ale aj ako modelku. Človeku sa preto až nechce veriť, že mala problém so sebavedomím. „Vždy som bola neistá, pokiaľ išlo o môj vzhľad. Necítila som sa dobre vo svojom tele. Postupom času som však našla spôsob, ako sa cítiť pohodlne. Cez moju prácu, vášne, úlohu silnej modelky a materstvo. Mám 52 rokov a konečne sa cítim dobre a mám rada svoje telo, neskrývam ho, ale ho ukazujem,“ vyjadrila sa na margo toho Brooke.

Pýtate sa, aký je jej recept na štíhlu figúru a mladistvý vzhľad? „Všetko je to o rovnováhe. Neexistuje návod na to, ako byť zdravý a fit. Snažím sa piť veľa vody, mať dostatok kvalitného spánku a byť aktívna,” prezrádza svoj recept sympatická herečka. Výsledné zábery síce prešli retušou a grafickými úpravami, no podľa nás to Brooke vôbec nepotrebuje.

Brooke Shields na retušovaných záberoch.

Brooke Shields na fotografii bez úprav.