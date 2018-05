Neuveriteľné, príbeh ako z filmu: Harryho Meghan dopadla ako Pretty Woman!

Meghan Markle

LONDÝN - Kto by to bol povedal Známa americká herečka Meghan Markle (36) je od soboty vojvodkyňou zo Sussexu. Krásna brunetka sa totiž sobášom s anglickým princom Harrym (33) stala súčasťou britskej monarchie a dnes ju už pozná celý svet. V Amerike sa predtým stala známou vďaka úspešnému seriálu Kravaťáci, no vo Veľkej Británii ju za veľkú hviezdu dlho nepovažovali. A to bola chyba!