Unikli info o žúre Meghan a Harryho: Clooney sa ozaj predviedol, ženíchova bývalka... Aha!

Princ Harry s manželkou Meghan

LONDÝN - Nuda to rozhodne nebola! Keď si princ Harry (33) a americká herečka Meghan Markle (36) sľubovali vernosť až do smrti, prizeral sa tomu praktický celý svet. Po oficiálnych oslavách sa však mladomanželia prezliekli do menej formálnej garderóby a vybrali sa žúrovať so svojimi najbližšími. Párty však prebiehala v maximálnom súkromí. Čo sa na nej dialo?