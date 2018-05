Démoni známeho speváka prenesené na papier: Drogy, sláva aj pády

BRATISLAVA - V roku 2013 sa nad trenčianskym letiskom prehnal ako hurikán. Polovicu koncertu na Pohode stál na bezpečnostnej bariére nad publikom, recitoval svoje temné príbehy a ak by sa charizma dala krájať, Nicka Cavea by museli ten večer rozdeliť na desaťtisíce kúskov. Každému, kto pod tým pódiom stál, totiž akoby dovolil nahliadnuť do jeho vnútra. A to je aj cieľom komiksu Nick Cave: Mercy on Me, ktorý vychádza v týchto dňoch v slovenskom preklade.