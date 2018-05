BRATISLAVA - Je to už 25 rokov, čo sa sformovala chlapčenská skupina Backstreet Boys, ktorá patrí k najslávnejším boybandom na svete. Po piatich rokoch od poslednej nahrávky prichádzajú s novou skladbou s názvom Don't Go Breaking My Heart. Popová novinka nadväzuje na staré časy kapely avšak s moderným rádiovým zvukom.