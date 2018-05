Otec nevesty nepríde: Kráľovská rodina oznámila, kto povedie Meghan k oltáru

Za neúčasťou otca nevesty sú podľa oficiálneho stanoviska jeho zdravotné problémy. Zároveň sa však hovorí, že Meghan sa vôbec nepáčilo, keď sa jej otec dohodol s paparazzi fotografmi. Dal sa im zvečniť pri tom, ako si v internetovej kaviarni obzerá fotky svojej dcéry a princa Harryho. Podnikavý sedemdesiatnik dostal za "náhodné" fotky zaplatené. On sa však bráni so slovami, že tak urobil preto, aby ho verejnosť videla v dobrom svetle.

Verejnosť bola samozrejme následne zvedavá, kto herečku odvedie k oltáru. Špekulovalo sa, že otca zastúpi v tomto prípade mama. Nakoniec sa však situácia vyriešila inak. Ako dnes oznámil Kensingtonský palác, oporu jej cestou k ženíchovi poskytne práve jeho otec, princ Charles. V stanovisku je označený svojím titulom Princ z Walesu.

An update on the #RoyalWedding: pic.twitter.com/wfJ6ZFyzHi