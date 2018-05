LOS ANGELES - Americká speváčka Selena Gomez pred pár dňami zverejnila svoj nový singel Back To You. Fanúšikovia jednej z najúspešnejších mladých speváčok budú môcť úprimnú baladu pravidelne počuť aj v druhej sérii seriálu 13 Reasons Why, ktorého výkonnou producentkou je práve talentovaná brunetka.