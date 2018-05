Návrhy šiat pre kráľovskú nevestu Meghan: Pozrite na tú krásu

LONDÝN - Už v sobotu sa bude konať ďalšia kráľovská svadba. Princ Harry si vezme za manželku americkú herečku Meghan Markle. Tmavovláska sama ani Kensingtonský palác zatiaľ neprezradili, kto sa postará neveste o šaty, i keď isté náznaky tu sú. Mnohí návrhári svadobných rób však ponúkli svoj pohľad na to, ako by mohla Meghan v deň D vyzerať - pozrite si ich nádherné skice.

Zatiaľ je prísne tajné, aké svadobné šaty si pekná brunetka oblečie. Na verejnosť však presiakli informácie, že by to mala byť róba zo salónu Ralph & Russo. V tomto momente je jasné iba to, že sa na odeve pre nevestu princa Harryho šetriť nebude, no žiadne detaily o tom, aký štýl Meghan Markle zvolila, známe nie sú.

Mnohí návrhári a svadobné salóny však zverejnili skice, ako si v deň D americkú herečku predstavujú. Niektoré návrhy sú naozaj nádherné a zamiluje sa do nich nejedna budúca nevesta...

