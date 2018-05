V Cannes sa to hemží prsiami: Táto modelka bola na verejnosti (skoro) nahá!

CANNES - Človek má chvíľkami pocit, že vo Francúzsku aktuálne neprebieha Medzinárodný filmový festival, ale skôr festival obnažených žien. Z každej strany na nás akoby vyskakovali prsia. Prominentné krásky sa predvádzajú v odvážnych róbach, menej známe dámy si takýmto spôsobom chcú uchmatnúť aspoň štipku pozornosti. Podarilo sa to aj istej modelke, ktorá sa na verejnosti ukázala len v šnúrkach a pár centimetrovom kúsku látky.

Medzinárodný filmový festival v Cannes je ostro sledovaným podujatím, ktorého sa každý rok zúčastnia mnohé hviezdy. Diskutované sú však nielen počiny, ale často sú v centre pozornosti najmä róby a outfity dám, ktoré sa na červenom koberci objavia. Nečudo. Mnohé bežné smrteľníčky nájdu inšpiráciu, či sa možno zasnívajú, aké by to bolo, keby sa tam ocitli a chlapi sa môžu pokochať pohľadom na pekné ženy. A to nie je nikdy na škodu.

Pre ľudí bažiacich po sláve a mediálnej pozornosti je festival skvelou príležitosťou zviditeľniť sa. Na každom kroku je totiž možné stretnúť bulvárneho fotografa. Jedného z nich zaujal aj výjav, ktorý sa mu naskytol na skalách pri pobreží. Voľne pohodená tam ležala neznáma modelka, ktorá bez ostychu predviedla svoje nahé prsia. Intímne partie zakrýval len kúsok čiernej látky.

Obnažená kráska tam neležala len tak. Ako vyšlo najavo, v skutočnosti pózovala pre fotografku Ellen von Unwerth. Skvelá reklama pre obe, čo poviete?!

