NEW YORK - Americká speváčka Kelly Clarkson si vďaka svojej tvorbe prežila obdobie celosvetovej slávy, no okúsila aj sklamanie z neúspechu. Skladba Meaning of Life je tretí singel z rovnomerného albumu, pri ktorého nahrávaní už zrejme presne vedela, aká poloha jej hlasu a osobnosti sedí najlepšie.