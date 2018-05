Dcéra slávneho Kurta Cobaina: Zbavila sa otcovej slávnej gitary... Nechala ju svojmu ex!

Isaiah Silva a 25-ročná umelkyňa boli manželmi v období 2014 až 2017, no až nedávno ukončili majetkové vysporiadanie, do ktorého zahrnuli aj spomínaný hudobný nástroj z roku 1959. Frances Bean vlani súd požiadala, aby prikázal bývalému manželovi vrátiť gitaru. Člen rockovej kapely The Eeries tvrdil, že nástroj mu exmanželka darovala a neplánuje ho vrátiť. Cobain však v dokumentoch uviedla, že Silva klame a vzácnu gitaru by mu nikdy nedala. Portál TMZ najnovšie informuje, že rodáčka z Los Angeles Silvovi gitaru nechala, pretože už od neho chce mať pokoj.

Frances Bean Cobain je jediným potomkom z manželstva Kurta Cobaina z legendárnej formácie Nirvana a speváčky Courtney Love. Jej krstnou mamou je americká herečka Drew Barrymore. Cobain sa venuje prevažne vizuálnemu umeniu. V júli 2010 debutovala pod pseudonymom Fiddle Tim zbierkou diel Scumfuck, ktorú vystavili v losangeleskej galérii La Luz de Jesus. O dva roky neskôr sa zúčastnila na projekte skupiny umelcov MiXTAPE, ktorí mali za úlohu na základe pridelenej skladby vytvoriť vizuálne umelecké dielo. Nedávno prezradila, že sa chce viac venovať hudobnej kariére.