Tomu neuveríte: Spevák sa otrávil jedlom... Inšpirovalo ho to na napísanie tejto známej piesne!

LOS ANGELES - Americký spevák, skladateľ a producent Charlie Puth sa raz pri skladaní hudby inšpiroval otravou jedlom. Dvadsaťšesťročný rodák z Rumsonu v New Jersey sa tak vyjadril pre rádio Beats 1 s tým, že žalúdočné bolesti stoja za jeho úspešným duetom We Don’t Talk Anymore so Selenou Gomez.

"Raz som bol v zámorí a veľmi ma bolel žalúdok z nedovareného jedla. A keď som stonal v posteli v mojej hotelovej izbe, dostal som veľmi dobrý nápad na pieseň. Bola to We Don’t Talk Anymore, čo je trochu zvláštne," prezradil interpret.

Dueto We Don’t Talk Anymore Putha a Gomez sa nachádza na jeho debutovej štúdiovke Nine Track Mind (2016). Skladba sa dostala do top desiatky viacerých svetových hudobných rebríčkov vrátane Billboard Hot 100, v ktorom sa umiestnila na deviatej priečke.

Charles Otto "Charlie" Puth Jr. sa stal známym vďaka spolupráci na hite See You Again (feat. Wiz Khalifa), ktorý si v roku 2015 vyslúžil tri nominácie na ceny Grammy. Skladba, ktorá dobyla americký aj britský singlový rebríček, sa nachádza na soundtracku filmu Rýchlo a zbesilo 7 (2015). Na konte má dve štúdiovky - spomínaný album Nine Track Mind a Vocienotes, ktorý uviedol na trh 11. mája. Vydal tiež tri EP nahrávky.