Kráľovská svadba klope na dvere: Tieto zaujímavosti jednoducho musíte vedieť!

VOZIDLO PRE HARRYHO A MEGHAN

Automobilová značka Mini prišla so špeciálnou verziou svojho kultového malého vozítka, ktoré má - okrem iného - strechu v britských a amerických farbách a vo výške priehradky na rukavice anglické nápisy: "Meghan miluje Harryho" a "Láska je všetko, čo potrebuješ". Vozidlo sa predá v dražbe v prospech charity, ktorú pár podporuje.

KRÁĽOVSKÉ PRÁZDNINY

Túžite vidieť a zažiť všetko, čo sa v súvislosti s kráľovským sobášom dá? Jedna cestovná kancelária za zhruba 2500 libier ponúka osemdňový pobyt zahŕňajúci návštevu symbolických miest britskej monarchie, stretnutie s odborníkmi na Windsorskú dynastiu a bujarú oslavu v Deň Dé.

MODLITBA ZA NOVOMANŽELOV

"Milujúci bože, požehnaj Harrymu a Meghan ... aby mohli žiť a rásť v tvojej láske." Anglikánska cirkev na počesť zamilovaného páru zostavila novú modlitbu zloženú z deviatich riadkov.

FILM

Americký kanál Lifetime už v nedeľu odvysiela film Keď Harry stretol Meghan: Kráľovská romanca, ktorého titul je inšpirovaný kultovou komédií z roku 1989, Keď Harry stretol Sally. Snímka prekypujúca citmi líči zrodenie lásky budúcich novomanželov. Harry, chystajúci sa vstúpiť do manželstva s rozvedenou Američankou, v ňom napríklad zvolá: "Vďaka nej som šťastný, tak do čerta s tradíciami!" Meghan stvárnila Parisa Fitz-Henleyová, ktorá hrá v rade seriálov na Netflixe, a Harryho Murray Fraser, ktorý sa objavil v seriáli Viktoria o panovaní rovnomennej kráľovnej.

MANŽELSTVO SA MUSÍ SÝTIŤ, SLADIŤ A ZALIEVAŤ

To dobre vie istý britský reťazec reštaurácií, ktorý do menu zaradil krabičku suši z lososa a tuniaka nazvanú Keď Harry stretol Meghan. Na sladkú nôtu stavila londýnska cukráreň, ktorá vytvorila celú škálu dezertov inšpirovaných kráľovským sobášom, počnúc tradičnými americkými košíčkami zdobenými polevou vo farbách britskej a americkej vlajky. Pokiaľ ide o alkohol, jeden britský sládek vytvoril remeselné pivo s využitím britského a amerického chmeľu, ktorému dodal nádych noblesy kvasinkami zo šampanského.

DOBRÉ RADY NAD ZLATO

"Pi gin." "Kritizujte hrozné výkony anglického futbalového mužstva." "Nauč sa zhadzovať sama seba." To sú niektoré z dobrých rád, ktoré poskytol britský stĺpkar amerického denníka The Weekly Standard Meghan Markle v záujme jej lepšej integrácie do londýnskej spoločnosti. "Pokiaľ ide o prízvuk, môžeš si ho nechať," dodal. "Američanov máme radi. Naopak nás uvádzala do rozpakov Madonna, keď predstierala, že je Britka."

PRE KRÁĽOVSKÉ POTEŠENIE

"Štýlové a pohodlné", vyrobené z "luxusného latexu" a "jemne lubrikované", skrátka "dokonalý spoločník pre noc intímneho potešenie". Áno, týmito slovami popisujú výrobcovia prezervatívov značky "Korunované potešenie". Tento suvenír z kráľovskej svadby je uložený v krabičke, ktorá po odklopení viečka zahrá americkú aj britskú hymnu, a odkryje portréty Harryho a Meghan s dvojzmyselným popisom, ktorý v angličtine znamená ako "váš princ príde", tak "váš princ dosiahne vyvrcholenie".