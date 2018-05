Priznanie speváka zo známej skupiny: Chce si postaviť dom, vidí ho v snoch!

Štyridsaťdeväťročný muzikant to prezradil v rozhovore pre magazín GQ. "Miestnosti sú obrovské, s veľkými odhalenými trámami. Niekedy sa tam nachádzajú miestnosti v iných miestnostiach. V každom tom sne viem, že ten dom nie je môj. Chcem ho. Naozaj. No v tom sne čakám, kedy bude na predaj. Viem, že sa tak raz stane. Hľadám ten dom po celý čas, keď sme s kapelou na turné. Niekdy si myslím, že počas šoférovania mám len odbočiť za roh a bude tam. Ale viete, čo mi napadlo tento rok? Poznáte situácie, keď ľudia hovoria, že si stavajú svoj vysnívaný dom? Toto je ten môj. Takže som sa rozhodol, že si ho postavím. Kto ma zastaví?" uviedol.

Dave Grohl sa preslávil ako bubeník legendárnej skupiny Nirvana, v ktorej pôsobil od roku 1990 až do smrti jej frontmana Kurta Cobaina v roku 1994. Následne založil spomínanú kapelu Foo Fighters, s ktorou zatiaľ vydal deväť štúdiových albumov - Foo Fighters (1995), The Colour And The Shape (1997), There Is Nothing Left To Lose (1999), One By One (2002), In Your Honor (2005), Echoes, Silence, Patience & Grace (2007), Wasting Light (2011), Sonic Highways (2014) a Concrete and Gold (2017). Kapelu doteraz 29 ráz nominovali na prestížne ceny Grammy, pričom dvanásť nominácií sa im podarilo premeniť na sošky. V rokoch 2009 - 2010 Grohl pôsobil aj v superskupine Them Crooked Vultures, s ktorou v roku 2009 vydal zatiaľ jediný, eponymný album. V roku 2014 ho ako člena Nirvany uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.