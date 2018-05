BRATISLAVA - Keď pred dvomi rokmi prišla do kín komiksovka Deadpool, spôsobila po celom svete hotové šialenstvo. Ryan Reynolds sa doslova vžil do postavy komického antihrdinu a rozosmieval nás počas celej dĺžky filmu. Skvelé hodnotenia a takmer 800-miliónové tržby spôsobili, že štúdio Fox dlho neváhalo a rýchlo odkleplo pokračovanie, ktoré do našich kín dorazí už 17. mája.