BRATISLAVA - James Blunt sa po štyroch rokoch vrátil do Bratislavy s jednoznačným plánom. Zahral to na istotu a hoci venoval svoje aktuálne turné novému - nepovšimnutému - albumu, dramaturgia aj scenár boli navlas rovnaké ako počas poslednej návštevy. Slovač tak síce dostala, čo chcela, no ani o kvapku viac.