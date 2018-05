LOS ANGELES - O kvalitách speváckej divy Céline Dion dnes už určite nikto nepochybuje. 50-ročná Kanaďanka má na konte množstvo ocenení a milióny fanúšikov po celom svete. Málokto by však asi čakal, že ju oslovia tvorcovia kontroverznej snímky Deadpool s vtipným komiksovým hrdinom od Marvelu a že výsledkom bude podobne silná skladba ako dnes legendárna My Heart Will Go On.