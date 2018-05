10 najotravnejších skladieb všetkých čias: Na niektoré sme zabudli, iné nám pília uši dodnes

BRATISLAVA - #Hodnotenie hudby je vždy subjektívnou záležitosťou, to je jasná vec. No občas sa stane to, že rádiá či televízie hrajú skladby tak často, že sa jednoducho všeobecne sprotivia. Nahliadli sme teda do niekoľkých rebríčkov najotravnejších skladieb všetkých čias, napríklad od amerického magazínu Rolling Stone, či britských hudobných špecialistov NME a vybrali pre vás desať skladieb, ktoré sú považované za to najotravnejšie v éteri.