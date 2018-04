CANBERRA - Najväčšia austrálska popová hviezda je na hudobnej scéne už viac ako 30 rokov, no do starého železa určite nepatrí. Čoskoro 50-ročná speváčka sa energiou a sexepílom stále bez problémov vyrovná oveľa mladším hviezdam, dôkazom je aj jej najnovší singel Stop Me From Falling. Ten má aj vďaka odľahčenému klipu šancu stať sa letným hitom.