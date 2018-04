Svalnatý Dwayne Johnson je trojnásobným otcom: Táto FOTO vás dostane!

LOS ANGELES - Americký herec a wrestler Dwayne Johnson, známy aj ako The Rock, sa stal trojnásobným otcom. Štyridsaťpäťročný rodák z kalifornského Haywardu a jeho partnerka Lauren Hashian privítali na svete druhé spoločné dieťa. Dievčatko sa narodilo v pondelok 23. apríla a dostalo meno Tiana Gia Johnson.

The Rock o radostnej správe informoval prostredníctvom služby Instagram, kde zverejnil fotografiu s najnovším prírastkom do rodiny. Herec bol aj pri pôrode. "Po celý život ma obklopujú silné, milujúce ženy, no po narodení Tie je náročné vyjadriť novú úroveň lásky, rešpektu a obdivu, ktoré cítim k Lauren a tiež k ostatným matkám a ženám," uviedol. "Ak naozaj chcete pochopiť ten najsilnejší a prvopočiatočný moment, ktorý život ponúka, buďte pri narodení vášho dieťaťa," dodal.

Dvojica spolu vychováva aj dcéru Jasmine, ktorá sa narodila v decembri 2015. Herec má okrem toho ešte 16-ročnú dcéru Simone s bývalou manželkou Dany Garcia, s ktorou bol ženatý v rokoch 1997 - 2007.

Dwayne Douglas Johnson debutoval na striebornom plátne malou úlohou Kráľa Škorpióna v snímke Múmia sa vracia (2001). O rok neskôr prišiel film Kráľ Škorpión (2002), vďaka ktorému sa Johnson so sumou 5,5 milióna amerických dolárov dostal do Guinnessovej knihy rekordov ako herec s najvyšším honorárom za prvú hlavnú úlohu. Diváci ho môžu poznať aj zo snímok Vitajte v džungli (2003), Kráčajúca skala (2004), Buď cool (2005), Plán hry (2007), Dostaňte agenta Smarta (2008), Hora čarodejníc (2009), Fízli zo zálohy (2010), G.I. Joe: Odveta (2013), Pot a krv (2013), Hercules (2014), San Andreas (2015), Centrálna inteligencia (2016), Pobrežná hliadka (2017) alebo ako agenta Lukea Hobbsa zo série Rýchlo a zbesilo.