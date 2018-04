PRÁVE TERAZ Británia je na nohách! Vojvodkyňa Kate porodila

Británia je vo veľkom vytržení! Manželka britského princa Williama – Kate dnes o 11. hodine predpoludním porodila v nemocnici sv. Márie v centre Londýna. Ide o tú istú nemocnicu, kde Kate porodila princa Georgea a princeznú Charlotte. Vojvodkyňu Catherine previezli v pondelok okolo šiestej hodiny ráno do súkromného krídla nemocnice v "ranom štádiu pôrodu".

Vojvodkyňa priviedla na svet chlapčeka, ktorého meno ešte nie je verejnosti známe. Pri pôrode bol vraj aj princ William. „Jej kráľovská výsosť aj dieťa sa majú dobre. Kráľovná, vojvoda z Edinburghu, princ z Walesu, vojvodkyňa z Cornwallu, Princ Harry a členovia oboch rodín boli informovaní a tešia sa,“ vyhlásil hovorca paláca. Informáciu o pôrode potvrdil na sociálnej sieti Twitter aj Kensingtonský palác.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well.