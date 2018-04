Známa speváčka po príchode domov vydesená na smrť: Neuveríte, aký šok ju tam čakal

Taylor Swift

NEW YORK — Do domu americkej speváčky Taylor Swift v New Yorku vnikol muž a následne tam zaspal. Informoval o tom polícia. Podľa jej údajov policajná hliadka reagovala v piatok na oznámenie o vlámaní do speváčkinho domu v newyorskej štvrti Tribeca, kde následne našla spiaceho 22-ročného Rogera Alvarada. Policajti ho zadržali za sledovanie, vlámanie, vniknutie na cudzí pozemok a spôsobenie škody. Taylor Swift v tom čase nebola doma.