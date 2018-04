MIMORIADNA SPRÁVA Obrovský šok pre hudobný svet: Velikán Avicii je mŕtvy

Hudobníkova publicistka Diana Baronová vo svojom vyhlásení uviedla, že 28-ročný dídžej, rodným menom Tim Bergling, bol v Maskate, hlavnom meste Ománu. Aviicii, jeden z najúspešnejších dídžejov v súčasnosti, tvoril predovšetkým modernú elektronickú tanečnú hudbu. Medzi jeho najznámejšie hity patria skladby Wake Me Up! či You Make Me, píše AP.

Fanúšikovia reagujú aj na sociálnej sieti.

Podľa AP trpel akútnym zápalom pankreasu, čiastočne zapríčineným nadmerným pitím alkoholu. V roku 2014 mu bol odstránený žlčník a slepé črevo a kvôli rekonvalescencii zrušil potom mnohé predstavenia. S koncertmi skončil v roku 2016, ale ďalej vytváral štúdiovú hudbu. "Začal som tvoriť v šestnástich, jazdiť po svete v osemnástich. Keď sa pozriem späť, hovorím si: 'Naozaj som to všetko urobil ja?' Bol to v určitom zmysle najlepší čas môjho života, ale za určitú cenu - veľa stresu a úzkosti; bola to ale najlepšia cesta môjho života, "povedal v rozhovore s časopisom Billboard v roku 2016.