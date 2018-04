54 rokov a holé prsia! Takto chodí do spoločnosti exmilenka televízneho kata

Sinitta zavítala do spoločnosti s takto odhalenými vnadami.

LONDÝN - Medzi hanblivky nepatrí! 54 rokov je vek, kedy sa už mnohé dámy stávajú babičkami. Speváčka Sinitta, ktorá sa zviditeľnila románikom so Simonom Cowellom (58) však má iné starosti. Napríklad, ako sa stať stredobodom pozornosti. Počas uplynulého víkendu sa jej to rozhodne podarilo. Veď, nemá veľa rovesníčok, čo by sa do spoločnosti vybrali s takmer holými prsiami.