S týmto TELOM sama nezostane: Rozídená hviezda sa pretŕča v bielizni!

Jenna Dewan je atraktívna žena, ktorá sa okrem herectva venuje aj tancu. Pravidelnému pohybu, športu a vhodnému stravovaniu vďačí za to, že jej krivky sú priam božské. A tmavovláska sa nimi ochotne pochváli.

Najnovšie zverejnila na instagrame fotku v spodnej bielizni, ktorej je tvárou. Fantázia jej mužských fanúšikov zapracovala na maximum. A keďže verejnosť vie, že Jenna a Chaning sa rozišli, mnohí si neodpustili odvážne komentáre.

„Hneď by som sa k tebe do tej postele pridal,” ozval sa smelo jeden z herečkiných fanúšikov. A nie je určite jediný, čo by mal o sexi tanečnicu záujem.

O tom, či má už Jenna za Chaninga náhradu, sa zatiaľ nehovorí. Pred pár dňami sa ale šuškalo, že on sa dal dokopy s exmanželkou Johnnyho Deppa - Amber Heard. Napokon ale vyšlo najavo, že tieto dohady nie sú pravdivé.

Jenna Dewan zverejnila na internete fotku v bielizni.

Jenna Dewan dlho sama nezostane.