NEW YORK - Patrí k najlepším albumom všetkých čias a pre Lauryn Hill zostal jedinou sólovkou. Jej debut The Miseducation of Lauryn Hill má tento rok 20 rokov a speváčka pre fanúšikov pripravila koncertné turné, na ktorom zaznie kompletná nahrávka. Koncertná šnúra je žiaľ zatiaľ zameraná iba na mestá v USA a Kanade.