BRATISLAVA - Ženské pohlavné ústrojenstvo je to, čo dostáva do varu americkú speváčku Janelle Monáe. Vyplýva to z novinky Pynk, ktorú predstavila koncom minulého týždňa. Ružovou farbou a lesbickou láskou však otvorená bisexuálka predovšetkým pripomína, čo všetkých ľudí na svete spája.