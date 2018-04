INDIO - "Beyoncé je väčšia ako Coachella," napísal o vystúpení R&B a popovej hviezdy na kalifornskom festivale The New York Times. 36-ročná speváčka sa zapísala do histórie festivalu ako prvá černoška v úlohe headlinera. Svojej úlohy sa zhostila naozaj zo všetkou pompéznosťou a ohlasy médií hovoria o najlepšom vystúpení.