Je to hrdina! Justin Bieber bránil napadnutú ženu

Podľa nemenovaných zdrojov portálu TMZ, prišiel 24-ročný interpret na párty v sobotu s niekoľkými priateľmi. Medzi hosťami bol pritom napríklad aj herec Patrick Schwarzenegger. Spomínaný útočník bol zrejme pod vplyvom drog a napadnutá žena údajne bola jeho bývalá priateľka. Muža následne vyhodili, no neskôr prenasledoval SUV v presvedčení, že sa v ňom nachádzal Bieber. Do auta začal narážať, pričom kričal meno speváka. Muža potom zatkli.

Justin Drew Bieber, ktorý je okrem hudby známy aj početnými problémami so zákonmi, vydal v roku 2009 EP nahrávku My World, po ktorej nasledovali albumy My World 2.0 (2010), Under The Mistletoe (2011), Believe (2012) a Purpose (2015). Na konte má tiež kompilácie My Worlds: The Collection (2010) a Journals (2013). Počas kariéry stihol získať napríklad jednu cenu Grammy, dve BRIT Awards, 15 American Music Awards, 14 Billboard Music Awards, či 23 Teen Choice Awards.