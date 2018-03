Zrod novej popovej princeznej? Camila Cabello má našliapnuté na veľkú kariéru

MIAMI - Camila Cabello už dávno nie je len "to dievča" zo skupiny Fifth Harmony. Keď v závere roka 2016 dievčenská skupina oznámila, že vo svojej ďalšej kariére pokračuje bez nej, reakcie boli rôzne. Objavili sa napríklad názory, že Cabello bola až príliš stavaná do pozície líderky celej formácie a ostatné dievčatá nemali možnosť prejaviť sa alebo, naopak, že štvorica dievčat rodáčku z kubánskej Havany len brzdila v kreativite.