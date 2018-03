Mariah Carey v spoločnosti: Wau! A keď uvidíte celú FOTO...

Nedávno sme vás na topkách informovali, že Mariah Carey má opäť obdobie, keď vyzerá skvele. Svoj podiel na tom má operácia žalúdka, ktorej výsledkom je to, že speváčka večne bojujúca s jojo efektom, je o poznanie štíhlejšia. Figúrou sa pochválila aj na stránkach V Magazine. A hoci mnohí neprajníci tvrdili, že to je len výsledok retuše, umelkyňa nedávno potvrdila, že to nie je tak.

Mariah prišla na odovzdávanie cien Kids' Choice Awards v oku lahodiacom outfite, pekne upravená a rozdávala úsmevy na všetky strany. Spoločnosť jej robila dcérka Monroe, ktorá vyzerala ako jej malá kópia. Aj speváčkin syn Moroccan outfitom zaujal. Bol totiž oblečený rovnako ako jeho otec Nick.

Mariah Carey, Nick Cannon a ich malé kópie.