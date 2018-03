Nové informácie 2 roky po smrti Princa: Legendárneho speváka zabila táto látka!

MINNEAPOLIS - Americký spevák Prince mal v čase smrti v tele mimoriadne vysokú koncentráciu fentanylu. Vyplýva to z toxikologickej správy, ktorú sa v pondelok podarilo získať tlačovej agentúre Associated Press. Vzhľadom na množstvo silného syntetického opioidu, ktoré podľa dôverných dokumentov našli v interpretovom tele, podľa nezávislých odborníkov nie je pochýb o tom, že ho zabila práve táto látka.

"Množstvo (fentanylu) v jeho krvi je mimoriadne vysoké, aj na pacienta s chronickou bolesťou, ktorý na ňu berie fentanylové náplaste," vysvetlil Lewis Nelson z Rutgers New Jersey Medical School. Podľa správy bola v Princeovej krvi koncentrácia fentanylu 67,8 mikrogramov na liter, pričom odborníci zdokumentovali úmrtia v prípadoch, keď mali ľudia v krvi od troch do 58 mikrogramov na liter. V pečeni bola koncentrácia látky 450 mikrogramov na kilogram a podľa správy množstvo vyššie ako 69 mikrogramov "zrejme predstavuje predávkovanie alebo prípad smrteľnej toxicity". Vysoké množstvo spomínaného opioidu objavili aj v žalúdku. Podľa Charlesa McKaya z American College of Medical Toxicology, výsledky toxikologickej analýzy naznačujú, že Prince látku užíval perorálne a jej stopy v krvi a pečeni naznačujú, že mala dostatok času v jeho tele cirkulovať, než zomrel.

Podľa odborníkov však nie je presne zadefinovaná koncentrácia fentanylu, ktorá dokáže zabiť. Osoby, ktoré majú túto látku dlhodobo predpísanú, si totiž vybudujú odolnosť, a tak dávka, ktorá môže jedného človeka zabiť, môže inému pomôcť.

Počas domovej prehliadky, ktorú vyšetrovatelia vykonali po Princeovej smrti, objavili viacero tabliet v rôznych nádobách, ktoré sa pri testovaní preukázali pozitívne na fentanyl a iné látky. Podľa verejne dostupných informácií zdroj týchto liekov neurčili. Prokurátor v okrese Carver v štáte Minnesota minulý týždeň oznámil, že prešetruje policajné správy, na základe ktorých rozhodne, či v súvislosti so spevákovou smrťou voči niekomu v "blízkej budúcnosti" vznesie obvinenia.

Prince, celým menom Prince Rogers Nelson, sa narodil 7. júna 1958 v Minneapolise v muzikantskej rodine. Ako sedemročný sa začal učiť hrať na klavír, v 13 rokoch nasledovala gitara a o rok neskôr bicie. Interpret je považovaný za jedného z najväčších hudobných novátorov. Vo svojej tvorbe kombinoval množstvo žánrov ako funk, soul, rock, pop, džez alebo r'n'b. Debutoval v roku 1978 albumom For You. Odvtedy ponúkal nové nahrávky takmer každý rok, pričom vydal 39 štúdioviek. Svoj posledný album HITnRUN Phase Two vydal v decembri 2015.

Na celom svete predal viac ako 100 miliónov kópií nahrávok, na konte má sedem cien Grammy, štyri MTV Video Music Awards, jeden Zlatý glóbus aj Oscara. V roku 2004 ho uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy a podľa amerického magazínu Rolling Stone je 27. najlepším interpretom všetkých čias. Ako herec sa predstavil vo filmoch Purpurový dážď (1984), Pod višňovým mesiacom (1986) alebo Graffiti Bridge (1990). Dva razy sa oženil aj rozviedol. Zomrel 21. apríla vo veku 57 rokov. Príčinou bolo neúmyselné predávkovanie sa spomínaným fentanylom.