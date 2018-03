Hviezda populárnych Priateľov absolútne šokuje: Nečakaná pravda o hereckom povolaní

“Je to proste len práca,” uviedol pre britské noviny The Times."Prídem do práce, pracujem a odídem. Výplatná páska je pre mňa pravdepodobne tá najdôležitejšia časť," povedal úprimne herec.

Matthew Steven LeBlanc je známy predovšetkým ako Joey Tribbiani z kultového sitkomu Priatelia (1994 - 2004) a jeho voľného pokračovania Joey (2004 - 2006). Dosiaľ si vyslúžil päť nominácií na Zlatý glóbus, z ktorých jednu sa mu v roku 2012 podarilo premeniť na víťazstvo, keď ho ocenili za hlavnú úlohu v komediálnom seriáli Epizódy (2011).

Získal tiež sedem nominácií na Primetime Emmy - tri za Priateľov a štyri za Epizódy. Zahral si aj vo filmoch Stratení vo vesmíre (1998), Charlieho anjeli (2000), Komando v sukniach (2001), Charlieho anjeli: Na plný plyn (2003) či Lovesick (2014).