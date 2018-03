Známa Nemka sa nahoty nebojí... A aká je vášnivá!

Písal sa rok 2004, keď herečka Diane Kruger stvárnila božskú Helenu vo veľkofilme Trója. Podľa medializovaných informácii sa o túto rolu uchádzali aj Nicole Kidman a Julia Roberts, no vyfúkla im ju práve charizmatická Nemka. Blondínka vtedy predviedla pred kamerami nielen svoj talent, ale v plnej paráde aj nahé telo.

Diane Kruger vo filme Trója.

Diane očarila mnohých. A tak nečudo, že ju magazín People zaradil medzi najkrajšie ženy sveta. „Krása určite otvára mnohé dvere. Bolo by ale úbohé myslieť si, že je to to jediné, čo mám,” vyjadrila sa v minulosti Diane, ktorá rozpráva viacerými jazykmi.

Kruger ovláda i francúzštinu, čo najnovšie predvedla v dráme Tout nous sépare. Tvorcovia počinu však okrem jej jazykových znalostí preverili i to, či vie byť pred kamerami stále rovnako vášnivá ako v minulosti. Pri pohľade na zábery z filmu o tom nemožno pochybovať.

Diane Kruger vo francúzskej dráme predviedla vášeň a svoje holé prsia.