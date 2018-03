VIDEO Nový Spielbergov film sa oplatí vidieť: Svet je v koncoch, uniká do virtuálnej reality

LONDÝN - Je rok 2045 a budúcnosť ľudstva, ako ho poznáme, nie je ružová. Aj preto ľudia stále častejšie unikajú do sveta virtuálnej reality, kde môžu byť šťastní. Tak by sa v skratke dal popísať nový film legendárneho Stevena Spielberga Ready Player One: Hra sa začína, ktorý do slovenských kín vstúpi už 29. marca. To, že ide o skutočnú udalosť, nielen na filmovom poli, potvrdzuje aj nedávne podujatie v Bratislave, ktoré sa mu venovalo.