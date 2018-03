Opitá hviezdička na červenom koberci: Aha, ako si naprávala prsia!

LONDÝN - Z bleskov si ťažkú hlavu nerobila! Speváčka Sarah Harding (36), ktorá sa zviditeľnila pôsobením vo formácii Girls Aloud, si počas uplynulého týždňa vyrazila za zábavou. Bola totiž jednou z hostí na párty, ktorú usporiadal magzín OK!. Blondínka už pri príchode na červený koberec pôsobila dojmom, akoby bola opitá. Pred bulvárnymi fotografmi si totiž bez rozpakov naprávala prsia. A keď odchádzala zo žúru domov... bola značne unavená!

Spice Girls neboli jedinou dievčenskou formáciou, čo sa tešila úspechu. Celkom populárne bolo svojho času aj zoskupenie britských krások vystupujúcich pod názvom Girls Aloud. Neodmysliteľnou súčasťou tejto skupiny je i Sarah Harding, ktorá má na konte aj účinkovanie v reality šou Celebrity Big Brother.

A podobne, ako mnohé hviezdičky z televíznych relácií, aj táto blondínka to vie na párty poriadne roztočiť. Dokázala to na žúre, ktorý počas týždňa usporiadal magazín OK!. Sarah bola už pri príchode vyrehotaná a pozornosť si vyslúžila aj vďaka odhalenému dekoltu.

Známa blondínka sa predviedla v šatách s vysokým rázporkom a hlbokým výstrihom, z ktorého jej vnady išli každú chvíľu vypadnúť. Speváčka sa síce pikantnému trapasu vyhla, je však na zváženie, či takéto naprávanie výstrihu pôsobilo vkusne...