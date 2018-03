Známemu americkému umelcovi sa dostalo obrovskej pocty: Po rokoch práce sa dočkal

"Toto je jednoznačne najdôležitejší moment mojej profesionálnej kariéry," vyjadril sa tvorca a moderátor televíznej reality súťaže RuPaul's Drag Race. "Keď som bol dieťa, chodievali sme sem na Hollywood Boulevard a ja som pozeral na všetky tie hviezdy a sníval, že jedného dňa budem jednou z nich. Cítim sa akoby som dostal rytiersky titul," povedal počas slávnosti, na ktorej mu ocenenie odhalili.

Hviezdu mu odovzdala držiteľka Oscara Jane Fonda, ktorá sa vyjadrila, že možnosť spoznať RuPaula bola pre ňu "jedným z najväčších potešení jej života" a jeho hviezda by mala byť aspoň trikrát väčšia ako ostatné. "Vytvoril odvetvie, ktoré dalo prácu stovkám ľudí a mnohým pomohlo splniť sny," uviedla.

RuPaula na slávnosti sprevádzali manžel Georges LeBar a rodina. Za inšpiráciu pritom poďakoval aj spomínanej Fonda a tiež svojmu stredoškolskému učiteľovi Billovi Pannellovi, ktorý mu vraj dal najlepšiu radu, akú mohol ako študent dostať : "Neber život príliš vážne".

RuPaul Andre Charles má na konte dve Primetime Emmy a magazín Time ho v roku 2017 zaradil do svojho zoznamu 100 najvplyvnejších ľudí na svete. Vydal 11 štúdiových albumov a zahral si napríklad vo filmoch Crooklyn (1994), The Brady Bunch Movie (1995), To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar (1995) či Hurricane Bianca (2016) alebo v seriáli Girlboss (2017). Vyšli mu tiež dve knihy. V roku 1994 naspieval s Eltonom Johnom novú verziu piesne Don't Go Breaking My Heart.