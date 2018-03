LOS ANGELES - Najmä v období dospievania mnohé dievčatá snívajú o živote modelky. I keď sa ich sen rokmi rozplynie, v kútiku duše u každej ženy zostáva obdiv k ženám, ktoré sa prechádzajú po móle alebo fotia do tých najznámejších magazínov. Cestovanie, párty, drahé oblečenie a mnoho iných lákadiel je to, prečo je práca modelky taká žiadaná. I keď dostať sa medzi známe modelky nie je vôbec jednoduché, Dru Presta to dokázala.